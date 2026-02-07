Ragazza di 17 anni trovata morta nel rio si indaga per omicidio | È stata strangolata Minacce a un sospettato

La tragedia si è consumata nel cuore di Nizza Monferrato, dove questa notte è stata trovata senza vita Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni. Il corpo è stato rinvenuto nel rio e le forze dell’ordine indagano per omicidio. La ragazza è stata strangolata, e al momento ci sono minacce rivolte a un sospettato. La comunità è sotto shock e le ricerche per trovare il responsabile sono già in corso.

Dramma nel cuore della notte a Nizza Monferrato per il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, nel Rio. Come riporta La Stampa, i Carabinieri del Comando Provinciale indagano per omicidio: l'ipotesi è che la giovane sia stata strangolata e successivamente gettata nel canale. La vittima aveva trascorso la serata con un gruppo di amici per poi allontanarsi. Di lei si è persa ogni traccia fino alla mezzanotte, quando un residente della zona ha notato, affacciato alla finestra di casa, un corpo affiorare a riva.

