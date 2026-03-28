Cirque du Soleil Ovo anche all’ora di pranzo | nuovo spettacolo l’11 aprile

Il Cirque du Soleil ripropone lo spettacolo Ovo con una replica anche a metà giornata, l’11 aprile alle 12. La rappresentazione si terrà in una location non specificata. La presenza di questa data si aggiunge a quelle già previste, rispondendo alle richieste del pubblico. L’evento si svolge in un contesto di programmazione regolare del circo e si inserisce nel calendario delle rappresentazioni.

LE DATE. A grande richiesta si aggiunge una nuova data di Ovo con il Cirque du Soleil. Ci sarà anche sabato 11 aprile alle ore 12.30 alla Choruslife Arena. Dopo diversi mesi di lavoro, il team di Ovo presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. Ovo stupirà più che mai con la sua affascinante colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show per grandi e piccoli. Ovo mette in scena una giornata nella vita di una comunità di insetti, ce ne sono diversi rappresentati nello show e tre sono i protagonisti: una coccinella, una mosca e uno scarabeo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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