Con gli occhi di Arturo dal Cirque du Soleil Valén

Arturo, giovane artista, ha perso la vista a causa di un incidente e ora si esibisce con il Cirque du Soleil Valén. Questa sera, alle 21.30 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni, porterà sul palco uno spettacolo che mescola acrobazie e storie di resilienza. Arturo utilizza il suo talento per raccontare le sfide quotidiane delle persone non vedenti, coinvolgendo il pubblico con sensazioni tattili e sonore. L’evento si propone di aumentare la consapevolezza sulle difficoltà di chi non può vedere.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Stasera al cinema teatro Masaccio di San Giovanni alle 21.30, arriva uno spettacolo che unisce teatro e sensibilizzazione sociale. «88Gli occhi di Arturo» è la terza opera MalinComica dei Bartolini Tdc, la seconda diretta da Antón Valén del Cirque du Soleil, e la prima sulla disabilità. Un esempio di inclusione sociale: un attore ipovedente grave diretto da un regista sordo. Lo spettacolo, promosso dal Comune di San Giovanni, affronta il tema dell’ipovisione, una condizione spesso poco conosciuta e difficile da comprendere per chi non la vive direttamente. Il progetto nasce dall’esperienza personale degli autori e interpreti che hanno trasformato una storia di vita quotidiana in un racconto teatrale capace di intrecciare delicatezza, ironia e profondità emotiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

