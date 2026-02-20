Con gli occhi di Arturo dal Cirque du Soleil Valén
Arturo, giovane artista, ha perso la vista a causa di un incidente e ora si esibisce con il Cirque du Soleil Valén. Questa sera, alle 21.30 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni, porterà sul palco uno spettacolo che mescola acrobazie e storie di resilienza. Arturo utilizza il suo talento per raccontare le sfide quotidiane delle persone non vedenti, coinvolgendo il pubblico con sensazioni tattili e sonore. L’evento si propone di aumentare la consapevolezza sulle difficoltà di chi non può vedere.
Arezzo, 20 febbraio 2026 – Stasera al cinema teatro Masaccio di San Giovanni alle 21.30, arriva uno spettacolo che unisce teatro e sensibilizzazione sociale. «88Gli occhi di Arturo» è la terza opera MalinComica dei Bartolini Tdc, la seconda diretta da Antón Valén del Cirque du Soleil, e la prima sulla disabilità. Un esempio di inclusione sociale: un attore ipovedente grave diretto da un regista sordo. Lo spettacolo, promosso dal Comune di San Giovanni, affronta il tema dell’ipovisione, una condizione spesso poco conosciuta e difficile da comprendere per chi non la vive direttamente. Il progetto nasce dall’esperienza personale degli autori e interpreti che hanno trasformato una storia di vita quotidiana in un racconto teatrale capace di intrecciare delicatezza, ironia e profondità emotiva.🔗 Leggi su Lanazione.it
88_Gli occhi di Arturo di Antón Valén (Cirque du Soleil) Di e con Manuela Cetoloni e Massimo Bartolini Venerdì 20 febbraio, ore 21.30 Cinema Teatro Masaccio Biglietti disponibili presso la Pro Loco di San Giovanni Valdarno 10 € intero 8 € ri - facebook.com facebook