Cina imprese pronte ad aumentare investimenti in Ue nonostante ostacoli normativi

Le imprese cinesi operanti nei settori emergenti in Europa intendono incrementare gli investimenti nei prossimi tre anni, nonostante le restrizioni normative sempre più stringenti. Questa intenzione è stata comunicata in un rapporto pubblicato martedì, che evidenzia come le aziende siano pronte ad affrontare gli ostacoli legislativi e regolamentari presenti nel mercato europeo.

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