Glovo e Deliveroo hanno annunciato l’intenzione di proporre aumenti salariali durante un incontro il 26 marzo con il pubblico ministero e i professionisti coinvolti. Le due aziende sono state sottoposte a controllo giudiziario e stanno discutendo le misure da adottare per conformarsi alle norme. La riunione si concentrerà sulle proposte da presentare ai magistrati, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

I colossi del delivery Glovo e Deliveroo metteranno sul tavolo le loro proposte durante un incontro fissato per il 26 marzo con il pm Paolo Storari e i professionisti nominati quando è stato disposto il controllo giudiziario per le due società, con l’obiettivo di traghettarle verso la legalità. Proposte che, nel concreto, dovrebbero portare a un aumento delle retribuzioni per la loro flotta di rider (circa 40mila di Glovo e altri 20mila di Deliveroo, alcuni attivi su entrambe le piattaforme) e alla regolarizzazione, uscendo da quelle condizioni di sfruttamento emerse dalle inchieste. Non è l’unico tema al centro dell’incontro fissato per fine mese, perché sono emersi anche fenomeni di caporalato legato alla cessione degli account. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Glovo e Deliveroo pronte ad aumentare gli stipendi. Proposte al vaglio dei pm

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