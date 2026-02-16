Patente di impresa | obblighi normativi per imprese e professionisti convegno mercoledì a Palermo
Mercoledì a Palermo si terrà un convegno sulla patente di impresa, un evento che nasce dalla crescente esigenza di chiarire le nuove norme per aziende e professionisti. La legge impone obblighi precisi, e molti imprenditori si trovano ancora a doverli capire e mettere in pratica. Durante l’incontro, esperti del settore illustreranno casi concreti e forniremo strumenti pratici per rispettare le regole senza difficoltà.
Accompagnare imprenditori, amministratori e professionisti nella comprensione e nell’applicazione dell’art. 2086 c.c., novellato dal D.Lgs. 142019 che impone all’imprenditore l’adozione di assetti organizzativi amministrativi e contabili idonei a individuare tempestivamente le situazioni di crisi aziendale e a favorirne il superamento. “La Patente d’Impresa. Dal D. lgs. 142019 e Art. 2086 2° comma c.c.” è il tema del convegno, che si svolgerà mercoledì 18 febbraio, alle ore 10 (Sala Terrasi – via E. Amari, 11 Palermo) organizzato dalla Camera di Commercio Palermo Enna, attraverso il Punto Impresa Digitale, in collaborazione con Unioncamere Sicilia, nell’ambito del progetto “Competenze per le imprese: strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, a valere sul Fondo perequativo 20252026 di Unioncamere nazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
