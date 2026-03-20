Cia Due Mari alla Regione | Subito investimenti e nuovi invasi per lo spreco idrico alla diga di San Giuliano

La Cia Due Mari chiede alla Regione Puglia di rendere subito disponibili le risorse economiche per investimenti e nuovi invasi nella diga di San Giuliano. L’obiettivo è affrontare il problema dello spreco idrico e migliorare la gestione delle risorse nella zona. La richiesta è stata presentata durante un incontro a Taranto, dove si è discusso di interventi concreti per la tutela delle risorse idriche.

Taranto. «La Regione Puglia renda immediatamente disponibili le risorse economiche necessarie per realizzare sul proprio territorio opere infrastrutturali capaci di invasare i quantitativi di acqua in eccesso quando si verificano situazioni eccezionali, mettendo fine allo sconsiderato scarico a mare di una risorsa che ogni anno diventa sempre più rara». È questo il cuore della nota inviata ieri da Cia Due Mari Taranto-Brindisi a firma del direttore Vito Rubino e del presidente Giannicola D’Amico e indirizzata ai vertici della Regione Puglia: al governatore Antonio Decaro, all’assessore all’Agricoltura Francesco Paolicelli e all’assessore alle Risorse Idriche Raffaele Piemontese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cia Due Mari alla Regione: «Subito investimenti e nuovi invasi» per lo spreco idrico alla diga di San Giuliano Articoli correlati Leggi anche: Giannicola D'Amico è il nuovo presidente dell'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Leggi anche: 20 anni di silenzio sulla provinciale 12, l’economia agricola non può attendere per Cia Area Due Mari Tutto quello che riguarda Cia Due Mari alla Regione Subito... Temi più discussi: Cia Puglia, brindisino alla guida del biologico: D'Amico nuovo presidente; Bio, agriturismi, consumatori e produttori: CIA Puglia rafforza impegno e radicamento; Bio, agriturismi, consumatori e produttori: CIA Puglia rafforza impegno e radicamento; U Callaridd vince Agrichef Puglia, ora la sfida a Roma. Acqua dispersa dalla diga di San Giuliano, CIA Due Mari: basta ritardiSpreco idrico alla diga di San Giuliano: CIA Due Mari chiede alla Regione Puglia investimenti urgenti e nuovi invasi. pugliapress.org Provinciale 12 chiusa da 20 anni: la Cia Due Mari scrive alla Provincia di TarantoCia Due Mari denuncia 20 anni di chiusura della Provinciale 12 tra Castellaneta e Palagianello e scrive alla Provincia di Taranto. pugliapress.org Mercoledì 11 marzo, nella sede CIA Area Due Mari di Ostuni (Br) si è tenuto un incontro con le aziende agricole associate sulle novità fiscali inserite nella legge di bilancio, e in particolare sulle possibilità di sgravi fiscali ed agevolazioni sui nuovi investimenti d - facebook.com facebook