Anziano travolto da un'auto mentre passeggia col cane | alla guida un 22enne morti l'uomo e l'animale

Un incidente a Viterbo ha coinvolto un uomo di 75 anni e il suo cane, investiti da un'auto guidata da un giovane di 22 anni. L'incidente è avvenuto in via Rossini e ha purtroppo causato il decesso sia dell’anziano che dell’animale. L'evento evidenzia le conseguenze di incidenti stradali e la necessità di attenzione e prudenza alla guida.

Un uomo di 75 anni è morto ieri sera insieme al suo cane dopo che l'auto guidata da un 22enne li ha travolti in via Rossini a Viterbo. S'indaga per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Travolto da un’auto mentre passeggia nel centro cittadino, 50enne morto dopo tre giorni d’agonia Leggi anche: Ragazzino di 15 anni esce da una festa e muore travolto da un’auto: alla guida un 19enne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Anziano travolto da un'auto mentre passeggia col cane: alla guida un 22enne, morti l'uomo e l'animale; Anziano investito da un'auto a Pedemonte: stava attraversando la Provinciale. È grave; Vittorino Muraretto travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada. Aveva 74 anni; Incidente a Venaria Reale: uomo investito da un'auto in fase di svolta all'incrocio, è grave in ospedale. Anziano travolto da un’auto dopo la messa di Natale: si costituisce una ragazza di 21 anni - Il 25 dicembre, a Leini (Torino), un anziano di 75 anni, Claudio Pogliano, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre attraversava le strisce pedonali. msn.com

Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: uomo morto sul colpo | FOTO - Dramma a Santa Giustina in Colle: un uomo di 74 anni perde la vita dopo essere stato travolto da un’auto in via Dante. nordest24.it

Anziano travolto e ucciso nel Torinese: la ragazza di 21 anni, fuggita dopo l’incidente, si è costituita - In macchina con lei c’erano anche il fratello ventenne e un’amica di 18 anni, tutti denunciati per omissione di soccorso ... affaritaliani.it

Cologne, investito in bicicletta: morto un uomo Un 79enne è deceduto dopo essere stato travolto da un’auto nella zona del centro commerciale «Il forte». Leggi l'articolo: https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/cologne-investito-auto-bicicletta-grave-anziano - facebook.com facebook

Anziano travolto a Natale da un'auto pirata, si costituisce una ragazza di 21 anni x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.