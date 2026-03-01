Chivu post Inter Genoa | Dopo il Bodo ci siamo ricompattati lo scudetto non è ancora vinto Ecco cosa mi hanno detto su come sta Bonny
Dopo la partita contro il Genoa, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato il percorso della squadra, sottolineando che, dopo il successo contro il Bodo, si sono ricompattati. Ha aggiunto che lo scudetto non è ancora assegnato e ha condiviso alcune parole ascoltate riguardo a Bonny. Chivu ha parlato della situazione attuale del team e delle sue impressioni dopo la partita.
