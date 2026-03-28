Chiusura delle Fonderie Pisano Forte Salute e Vita replica a Confindustria | Ignora le sentenze

Il comitato Salute e Vita ha espresso forte sconcerto per le dichiarazioni del presidente di Confindustria Salerno riguardo alla chiusura delle Fonderie Pisano. La replica arriva dopo le affermazioni di Sada, che sono state considerate ignoranti delle sentenze emesse in merito alla vicenda. La disputa si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte nel caso.

Il comitato Salute e Vita esprime “forte sconcerto” per le recenti dichiarazioni del presidente di Confindustria Salerno, Antonio Sada, sul caso Fonderie Pisano. Le sue parole vengono considerate “profondamente irrispettose verso le comunità che per decenni hanno convissuto con problemi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Chiusura delle Fonderie Pisano, Forte (Salute e Vita) replica a Confindustria: "Ignora le sentenze" Articoli correlati Fonderie Pisano, Lorenzo Forte replica a Ciro PisanoRimaniamo sconcertati dalle parole pronunciate da Ciro Pisano, titolare dell’omologa fonderia ubicata a Fratte. Una selezione di notizie su Fonderie Pisano Temi più discussi: Fonderie Pisano chiudono: rigettata l'autorizzazione ambientale in Campania; La Regione Campania ha chiuso le fonderie di Salerno dopo decenni di inquinamento; Fonderie Pisano, stop della Regione all'AIA: impianto a rischio chiusura; La valle che non respira più: dopo 65 anni, la Campania chiude le Fonderie Pisano. Salerno, Fonderie Pisano verso la chiusura. Regione nega l’autorizzazione: ‘Continua a inquinare, non si è adeguata’Il motivo: continua a inquinare e non si è adeguata alle migliorie tecniche richieste ed imposte dall’Unione Europe ... ilfattoquotidiano.it La Regione Campania ha chiuso le fonderie di Salerno dopo decenni di inquinamentoE dopo una sentenza europea che attribuisce le malattie e le morti della zona ai fumi tossici prodotti dalla fabbrica ... ilpost.it Al centro del breve colloquio la richiesta di aiuto per sbloccare l’impasse creatasi dopo l’acquisizione del sito da parte di Fonderie Pisano. «Abbiamo lanciato l’ennesimo grido di allarme rispetto alla desertificazione industriale e l’emergenza occupazionale. S - facebook.com facebook FONDERIE PISANO, MASSIMILIANO NATELLA: “ECCO IL LAVORO FATTO DAL COMUNE DI SALERNO” GUARDA IL VIDEO x.com