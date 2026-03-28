Chiuso il Dkr la Lega esulta | Stop alla movida selvaggia

L'autorità giudiziaria attraverso la Polizia Locale ha posto sotto sequestro il locale "Dkr" in via Merano, una location polifunzionale e spazio eventi in zona Turro (nella foto l'ingresso). E Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e segretario provinciale della Lega, accoglie con soddisfazione il provvedimento. "Fine di un incubo per i residenti di viale Monza - dichiara Piscina in una nota -. Un risultato arrivato grazie al lavoro costante di segnalazioni e solleciti che ha portato avanti negli ultimi mesi. Il locale era tristemente noto lungo tutto l'asse di viale Monza dove la discoteca iniziava già nel pomeriggio... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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