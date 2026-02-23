Stop alla movida chiassosa | vademecum sulle regole da rispettare

Un nuovo regolamento nasce per limitare la movida rumorosa, a causa delle pressioni dei residenti esasperati dal caos notturno. I proprietari di locali e le autorità locali hanno deciso di adottare linee guida più severe per ridurre i rumori e rispettare il riposo dei cittadini. La misura mira a trovare un equilibrio tra divertimento e tranquillità, coinvolgendo anche i gestori di bar e pub. La questione rimane aperta, senza soluzioni definitive in vista.

Dopo la chiusura dei cinque locali, si ripropone il tema della ricerca di una mediazione fra esercenti e residenti del centro. Il consigliere Borromeo: "Legittime le rivendicazioni di entrambi" BRINDISI – Continua la difficile ricerca di un punto di incontro fra gli interessi degli esercenti del centro di Brindisi e i diritti dei residenti. L'annosa questione dei piccoli trattenimenti (eventi musicali organizzati nei locali di pubblica amministrazione del centro cittadino) è stata al centro di una seduta della commissione consiliare Attività produttive che si è svolta stamattina (lunedì 23 febbraio) presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città.