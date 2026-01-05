Per un incidente avvenuto al chilometro 4,5 della SS 1 Bis “Via Aurelia” a Tarquinia, l'Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni. La viabilità è attualmente sospesa per consentire le operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza. Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla situazione.

In seguito a un incidente stradale verificatosi al chilometro 4,500 nei pressi di Tarquinia, in provincia di Viterbo, la strada statale 1 Bis “Via Aurelia” è attualmente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. L’incidente ha coinvolto una cisterna e un’automobile, e si segnala la presenza di un ferito. Per garantire la sicurezza dei soccorritori e delle operazioni di assistenza, il traffico è stato bloccato dal chilometro 0,000, dove si innesta l’A12, fino al chilometro 16,300, all’altezza della rotatoria in direzione di Vetralla, sempre nel territorio di Viterbo. Sono state predisposte deviazioni per il traffico in loco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio: Anas, per incidente chiusa temporaneamente al traffico Ss 1Bis “Via Aurelia” a Tarquinia

