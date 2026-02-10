L’ex fidanzato di Aurora Tila, la quindicenne uccisa, si vanta di averla uccisa, anche se continua a negarlo. Dal carcere, dice di essere responsabile della più giovane vittima di femminicidio in Europa. La madre di Aurora, sconvolta, ha raccontato che l’uomo si fa beffe delle sentenze e si vanta di aver compiuto il delitto. Ora si aspetta la sentenza definitiva, mentre il dolore per la perdita di Aurora resta immenso.

L'ex fidanzato di Aurora Tila, allora 15enne, condannato in primo grado a 17 anni di carcere per omicidio volontario pluriaggravato, pur continuando a proclamarsi innocente, dal carcere si vanterebbe di essere responsabile della più giovane vittima di femminicidio in Europa All’indomani della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Aurora Tila, la madre: “L'assassino in prigione si vanta di essere responsabile della più giovane vittima di femminicidio in Ue”

Approfondimenti su Aurora Tila

Aurora Tila, madre di una 13enne uccisa dall'ex compagno, rivela che il ragazzo condannato a 17 anni si vanta nel carcere di aver provocato il femminicidio più giovane in Europa.

A Bologna, durante un sopralluogo, è stato trovato un coltello collegato all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Aurora Tila

Argomenti discussi: Aurora Tila, la madre della 13enne uccisa dall'ex: L'omicida di mia figlia si vanta del delitto; La madre di Aurora Tila: Anche Zoe uccisa da un ragazzino. Il killer di mia figlia ora si vanta; Adrienne Vaughan, l'editrice di Harry Potter morta in mare in Italia, arrestato lo skipper Elio Persico: Era sotto l’effetto di alcol e...; Davide Proto, ritrovato il 26enne salernitano scomparso a Bologna: era a Berlino.

Aurora Tila, la madre della 13enne uccisa dall'ex: «L'assassino di mia figlia si vanta in carcere dell'omicidio, non ha capito nulla»«L'assassino di mia figlia in carcere adesso si vanta di aver provocato la più giovane vittima di femminicidio in Europa come fosse ... msn.com

AURORA TILA Aurora Tila, la madre denuncia: Il suo killer in carcere si vanta dell’omicidio come un recordSecondo la madre, Morena Corbellini, il ragazzo – oggi diciassettenne – si vanterebbe del delitto come se fosse un primato ... statoquotidiano.it

A 10 anni dall’omicidio del giovane ricercatore italiano, il primo documentario che ripercorre la storia del sequestro e la verità giudiziaria arriva alla cinema Aurora il 2, 3 e 4 febbraio 2026 Giulio Regeni – Tutto il male del mondo Un film di Simone Manetti https: - facebook.com facebook