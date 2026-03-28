In una strada cittadina si è verificato un episodio tra due adolescenti, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 16, che avevano avuto una relazione sentimentale. Il 18enne ha chiesto di incontrare l'ex partner, ma si è presentato con un’accetta nascosta nel giubbotto. L’incidente si è verificato in un momento di tensione tra i due giovani.

L'episodio a Peschiera Borromeo: il giovane si è presentato all'incontro con la 16enne e la madre di lei nascondendo un'arma di 15 centimetri. È stato arrestato Lite in strada tra due giovanissimi, un 18enne e una 16enne, che hanno avuto una relazione ormai finita. È successo a Peschiera Borromeo (hinterland est di Milano) qualche giorno fa, mercoledì pomeriggio. Lui si era presentato armato di un'accetta che aveva nascosto nel giubbotto. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo che un passante, accortosi del litigio piuttosto acceso, aveva avvertito il 112. I carabinieri sono arrivati dopo qualche minuto e hanno trovato i due ancora in lite, con la mamma di lei presente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Chiede un incontro all'ex 16enne, ma si presenta con un'accetta nel giubbotto

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