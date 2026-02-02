Si presenta sotto casa dell' ex e chiede di vederla | 16enne arrestato per stalking

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato questa notte dopo aver aspettato sotto casa dell’ex fidanzata e averla disturbata chiedendole di incontrarla. La giovane, spaventata, ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti prontamente. Il ragazzo, accusato di stalking, è stato portato in caserma.

È successo in zona Corvetto a Milano nella serata di domenica 1° febbraio. Arrestato un giovane di 16 anni Si è presentato sotto casa dell’ex fidanzata a tarda sera, chiedendo con insistenza di poterla vedere. Per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di atti persecutori in zona Corvetto, a Milano, nella serata di domenica 1° febbraio. L’intervento è scattato intorno alle 23, dopo la chiamata al 112. Sul posto è arrivata una volante. La giovane, 18 anni, ha raccontato agli agenti che nei mesi scorsi era già stata aggredita dall’ex per motivi di gelosia e che per questo aveva deciso di interrompere la relazione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un uomo di 39 anni, residente nell'alta padovana, è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato sotto casa dell'ex moglie nonostante un divieto di avvicinamento.

Un uomo indagato per stalking e sottoposto all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico è stato arrestato dopo essersi sottratto all’appuntamento.

