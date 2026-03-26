Si presenta all' ultimo appuntamento con l' ex con un' accetta nel giubbotto | passante fa arrestare un 18enne

Un giovane di 18 anni si è presentato all’ultimo incontro con l’ex partner con un’accetta nascosta nel giubbotto. Un passante, notando comportamenti sospetti, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto, gli agenti hanno arrestato il ragazzo prima che si verificassero conseguenze gravi. L’episodio si è verificato in un contesto di chiarimenti tra i due, che avrebbe potuto degenerare.

L'ultimo appuntamento, quello chiarificatore, poteva trasformarsi in tragedia. Lui non si rassegna alla fine della relazione, le propone un incontro e si presenta armato con un'accetta. A Peschiera Borromeo (Milano) non è finita nel peggiore dei modi solo grazie alla segnalazione di un passante, che ha notato che dal giubbotto del ragazzo spuntava l'arma e ha chiamato i carabinieri. Il giovane, un diciottenne di origini ecuadoriane, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione locale con l'accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Si era presentato all'appuntamento con l'ex fidanzata, una sedicenne italiana, nascondendo un'accetta e - forse - con l'intenzione di fargliela pagare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Si presenta all'ultimo appuntamento con l'ex con un'accetta nel giubbotto: passante fa arrestare un 18enne Articoli correlati Leggi anche: “Mi ha picchiata e stuprata”, chiede aiuto a un passante e fa arrestare il compagno Entra nel ristorante per rubare: lo vede sul telefono con la telecamera e lo fa arrestareMonitorando in tempo reale le telecamere di sorveglianza dal proprio smartphone, ha notato la presenza di un uomo all'interno del proprio ristorante... Aggiornamenti e notizie su Si presenta all'ultimo appuntamento con... Discussioni sull' argomento Un cuore greco, la scrittrice Marina Valensise presenta il suo ultimo libro: venerdì 27 marzo a Lecce; A Bari i ristoratori contro chi prenota e non si presenta: Lo fanno interi gruppi, ora ci difenderemo; ANDREOLETTI STORY | Dal primo all'ultimo giorno a Padova un unico proclama: Restiamo uniti; La Rinascita sfida Sorrento: biancorossi a caccia di punti playoff. Questa sera dalle 21:00 Paola Maugeri presenta lo speciale #BestRock dedicato ai Queen in occasione dell'uscita della nuova edizione speciale del leggendario secondo album della band, Queen II Universal Music Italia - facebook.com facebook #EddieBrock presenta a RTL 102.5 il nuovo progetto discografico “Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)” #EddieBrockRTL1025 x.com