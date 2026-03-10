Nuova Ford per il Papa | dono da Chicago con dettagli unici

Il 28 febbraio 2026 il Vaticano ha ricevuto un Ford Explorer Platinum Hybrid, prodotto a Chicago. Il veicolo è stato personalizzato specificamente per il nuovo Papa e rappresenta un dono proveniente dagli Stati Uniti. La consegna si è svolta con la presenza di rappresentanti della casa automobilistica e delle autorità vaticane. Il veicolo si distingue per i dettagli unici e l’assemblaggio in loco.

Un Ford Explorer Platinum Hybrid, assemblato a Chicago e personalizzato per il nuovo Pontefice, è stato consegnato al Vaticano il 28 febbraio 2026. Jim Farley, amministratore delegato di Ford, ha effettuato la consegna in udienza privata, donando un veicolo unico che unisce le radici del Papa con la tecnologia ibrida americana. La vettura non sostituisce la papamobile ufficiale Mercedes-Benz elettrica, ma si aggiunge al parco auto vaticano già esistente. Questo dono simboleggia un legame personale tra lo Stato della Città del Vaticano e la città natale del pontefice, Robert Francis Prevost. L’auto da Chicago: dettagli tecnici e simbolismo. Il veicolo ricevuto è una versione specifica del mercato nordamericano, diversa dai modelli venduti in Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

