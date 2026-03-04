In una Chicago anni ' 30 sporca e noir una magnifica Jessie Buckley e un irriconoscibile Christian Bale riscrivono il mito di Frankenstein

In una Chicago degli anni Trenta, le strade sono sporche e avvolte da un'atmosfera noir. Jessie Buckley interpreta un personaggio centrale, mentre Christian Bale si presenta irriconoscibile nel suo ruolo. La scena si svolge tra rumori di scintille e immagini che combinano bianco e nero con toni saturi, creando un’atmosfera intensa e visivamente contraddittoria.

Maggie Gyllenhaal reinterpreta il mito di Mary Shelley in una Chicago anni Trenta tra esperimenti e rivolta sociale. Il film arriva nelle sale il 5 marzo 2026 Chicago, anni Trenta. Il rumore delle scintille, un bianco e nero che si mescola a colori saturi e il volto trasformato di Christian Bale. Sono queste le prime immagini che colpiscono nel trailer di La sposa! (The Bride!), l'atteso ritorno alla regia di Maggie Gyllenhaal. Prodotto da Warner Bros., il film riunisce un cast d'eccezione guidato da Jessie Buckley, protagonista di un racconto che rielabora il mito di Frankenstein attraverso un'estetica cruda e magnetica. Arriva in sala il 5 marzo il potente e visionario film liberamente ispirato alla storia della sposa di Frankenstein che si intitola appunto "THE BRIDE-LA SPOSA". Jessie Buckley e Christian Bale danno vita a una storia d'amore epica, folle, fuorilegge e punk.