Muore a 22 anni | tragico incidente stradale Tamponamento con un camion

Un giovane di 22 anni, Giulio Carlaccini di Amelia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla E45 a Città di Castello. L’auto di Giulio si è scontrata violentemente con un camion, provocando la morte sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. La strada è rimasta chiusa per alcune ore durante i rilievi della polizia. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Città di Castelo, 31 gennaio 2026 - Giulio Carlaccini, 22 anni di Amelia è la vittima di uno scontro avvenuto in E45 a Città di Castello. L'incidente si è verificato attorno alle 7 di sabato, quando nei pressi dello svincolo di Promano - in direzione nord - la Ford Fiesta condotta da Carlaccini si è scontrata con un mezzo pesante. Chi era Giulio Carlaccini. Un tamponamento che non ha lasciato scampo al giovane di Amelia, stimato dipendente della Molini Popolari Riuniti e conosciuto anche in Altotevere. Il conducente del camion, un uomo di 50 anni originario di Gubbio, è rimasto illeso, ma comprensibilmente sotto shock per l'accaduto.

