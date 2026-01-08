Marito accoltella la moglie lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia

Una donna è rimasta gravemente ferita questa mattina a Ventimiglia, dopo un episodio di violenza domestica in corso Genova. L'aggressione, avvenuta all’interno dell’abitazione, ha portato la donna a fuggire gettandosi dalla finestra. Sono in corso le indagini delle autorità per ricostruire l’accaduto e chiarire le circostanze dell’incidente.

(Adnkronos) – Una giovane donna è rimasta gravemente ferita questa mattina a Ventimiglia, in corso Genova, al termine di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. L'allarme è scattato alle 11.11. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata accoltellata dal marito, un uomo di 65 anni. Nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, si sarebbe poi gettata dalla finestra.

