Gerry Scotti si prepara a concludere la stagione di “Chi vuol essere milionario – Il Torneo 2026” con l’ultima puntata. La trasmissione, considerata un punto di riferimento nel panorama dei quiz televisivi, si appresta a salutare il pubblico dopo mesi di trasmissioni e puntate andate in onda regolarmente. La puntata finale segna la chiusura di questa edizione.

Gerry Scotti è pronto a salutare il pubblico di “ Chi vuol essere milionario – Il Torneo 2026 ” con l’ultima puntata di questa lunga e fortunatissima stagione televisiva. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per i milioni di appassionati del quiz show! Chi vuol essere milionario – Il Torneo 2026, ultima puntata su Canale 5. Domenica 29 marzo 2026 dalle ore 21.40 va in onda l’ultima puntata di “ Chi vuol essere milionario – Il Torneo 2026 “, il game show condotto da Gerry Scotti in prime time su Canale 5. Quest’anno il programma è tornato con una vesta completamente rinnovata rispetto al passato con una nuova formula a torneo. Una novità a livello mondiale che ha riscosso un grandissimo successo considerando gli ascolti tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chi vuol essere milionario – Il Torneo 2026 di Gerry Scotti saluta il pubblico: l’ultima puntata di stagione di un “quiz iconico”

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