Passler torna in gara | revocata sospensione per doping | L' atleta | Per la Nutella usato il cucchiaio di mia madre malata di tumore

Passler torna in gara dopo che la sua sospensione per doping è stata revocata, grazie alla decisione del tribunale sportivo che ha riconosciuto l’insufficienza di prove contro di lui. L’atleta di Biathlon, noto per aver dichiarato di aver usato il cucchiaio di sua madre malata di tumore per assumere Nutella, ha commentato: «Sono stati giorni difficili. Adesso posso tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon».

Rebecca Passler può tirare un sospiro di sollievo. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il suo ricorso contro la sospensione provvisoria per positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo del 26 gennaio scorso, riconoscendo il «fumus boni iuris», cioè l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. A dare la notizia è stata la Federazione Sport Invernali (Fisi). La biatleta potrà così partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina. Cioè ai Giochi di casa sua, in senso letterale: lei, come Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller, sono infatti di Anterselva, sede delle gare della loro specialità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Passler torna in gara: revocata sospensione per doping | L'atleta: «Per la Nutella usato il cucchiaio di mia madre malata di tumore» Approfondimenti su passler torna Passler vince il ricorso: revocata la sospensione per doping, torna in gara a Milano Cortina Passler vince il ricorso: revocata la sospensione per doping, torna in gara a Milano Cortina. Rebecca Passler, revocata la sospensione per doping: la biathleta riammessa alle Olimpiadi 2026 Rebecca Passler, la biathleta di Brunico, è stata riammessa alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina dopo la revoca della sospensione per doping decisa dalla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab). Ultime notizie su passler torna Argomenti discussi: Rebecca Passler fa ricorso al Tas, vuole tornare in gara ai Giochi: Contaminazione involontaria; Biathlon, Rebecca Passler non ci sta e punta ancora alle Olimpiadi: presentato ricorso al Tas; Caso doping Passler, Roda: La FISI intende supportare l'atleta in tutte le sedi; MILANO CORTINA 2026, DOMANI LA DECISIONE DEL TAS SULLA VICENDA DOPING DI REBECCA PASSLER. Milano-Cortina, la biatleta Passler torna in pista: sospensione revocataL’atleta altoatesina ha vinto il ricorso contro la sospensione per letrozolo. La decisione della Corte d'Appello di Nado Italia le permette di partecipare alle Olimpiadi ... italiaoggi.it Olimpiadi, accolto il ricorso: Rebecca Passler torna in gara, niente dopingNon devono essere stati giorni semplici per Rebecca Passler . L'atleta italiana era risultata positiva ad un controllo antidoping prima delle Olimpiadi di Milan ... sportface.it ULTIM'ORA: REBECCA PASSLER TORNA IN PISTA! L’incubo è finito: la biatleta azzurra vince il ricorso e rientra ufficialmente in squadra per Milano Cortina 2026. Sospesa a inizio febbraio per una positività al Letrozolo (test del 26 gennaio), Reb - facebook.com facebook Accolto il ricorso dopo l'esclusione per doping: Rebecca Passler torna in pista per le Olimpiadi x.com