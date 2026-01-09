La Ruota dei Campioni lo speciale de La Ruota della Fortuna torna stasera 9 gennaio in prima serata su Canale 5 | ospiti e anticipazioni

Stasera, su Canale 5, torna La Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti. L’appuntamento, in prima serata, segna l’inizio della nuova edizione del 2026, offrendo ai telespettatori momenti di intrattenimento e suspense. Ecco le anticipazioni sugli ospiti e le novità della prima puntata, che promettono di coinvolgere il pubblico con il consueto stile del game show.

La Ruota dei Campioni di Gerry Scotti torna con il primo appuntamento del 2026 in prima serata su Canale 5. Sulla scia del successo di ascolti e pubblico de “La Ruota della Fortuna”. La Ruota dei Campioni stasera (9 gennaio) su Canale 5. Stasera, venerdì 9 gennaio 2026, dalle ore 20.40 dopo “ La Ruota della Fortuna ” va in onda una nuova puntata de La Ruota dei Campioni, lo spin-off del game show campione d’ascolti dell’access prime time. Gerry Scotti e Samira Lui sono pronti a far compagnia a milioni di telespettatori con un nuovo imperdibile appuntamento. A sfidarsi questa sera i concorrenti proclamati “Super campioni”: ossia tutti coloro che durante le puntata de La Ruota della Fortuna hanno conquistato il titolo di campioni vincendo il montepremi più alto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

