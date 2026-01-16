Ogni sera Gerry Scotti e Samira Lui girano la ruota più famosa d’Italia con milioni di italiani. Un successo, quello della Ruota della Fortuna, che si consolida sempre di più. L’access di Canale 5 è attualmente il più seguito del piccolo schermo, regalando ogni sera nelle case degli italiani gioia e divertimento. Un appuntamento fisso che è diventato un cult irrinunciabile. Chi ogni sera gira la ruota con lo Zio della televisione italiana sa che gli autori si divertono ad inserire delle varianti che in questi mesi hanno riguardato sostanzialmente i round (dal Cruciruota alla Ruota degli Animali ). 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA RUOTA DELLA FORTUNA: ARRIVA UNA GHIOTTA NOVITÀ NEL GAME DI CANALE 5

Leggi anche: Canale 5 celebra il trionfo de “La Ruota della Fortuna” con quattro prime serate evento: arriva “La Ruota dei Campioni”

Leggi anche: Ruota dei campioni su canale 5: i concorrenti del torneo de la ruota della fortuna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Ruota della Fortuna, Gerry coglie Samira impreparata: “Chiama la mamma” - La band attacca, Gerry Scotti entra in studio e, come spesso accade, bastano pochi secondi perché tra ... dilei.it