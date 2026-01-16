LA RUOTA DELLA FORTUNA | ARRIVA UNA GHIOTTA NOVITÀ NEL GAME DI CANALE 5
Ogni sera Gerry Scotti e Samira Lui girano la ruota più famosa d’Italia con milioni di italiani. Un successo, quello della Ruota della Fortuna, che si consolida sempre di più. L’access di Canale 5 è attualmente il più seguito del piccolo schermo, regalando ogni sera nelle case degli italiani gioia e divertimento. Un appuntamento fisso che è diventato un cult irrinunciabile. Chi ogni sera gira la ruota con lo Zio della televisione italiana sa che gli autori si divertono ad inserire delle varianti che in questi mesi hanno riguardato sostanzialmente i round (dal Cruciruota alla Ruota degli Animali ). 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: Canale 5 celebra il trionfo de “La Ruota della Fortuna” con quattro prime serate evento: arriva “La Ruota dei Campioni”
Leggi anche: Ruota dei campioni su canale 5: i concorrenti del torneo de la ruota della fortuna
La Ruota della Fortuna, Gerry coglie Samira impreparata: “Chiama la mamma” - La band attacca, Gerry Scotti entra in studio e, come spesso accade, bastano pochi secondi perché tra ... dilei.it
La Ruota della Fortuna, Scotti provoca De Martino: "I più visti siamo noi" - Gerry Scotti apre la puntata di martedì 13 gennaio 2026 de La Ruota della Fortuna manifestando l'orgoglio per i risultati ottenuti in questi mesi. libero.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia il format: "Novità nei premi e nel gioco", l'annuncio che spiazza - La Ruota della Fortuna va in onda anche domenica 4 gennaio 2026, Gerry Scotti ne approfitta per annunciare alcuni cambiamenti in arrivo nel quiz ... libero.it
Se non è record ci siamo vicini, La Ruota della Fortuna stasera ha finito la puntata alle 21.57 ora in cui di fatto inizia quella che è difficile davvero chiamare "prima serata" di Canale 5. Se non c'è Maria de Filippi dopo questo è oramai l'andazzo, a parte ovviam - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.