Uno studio condotto presso l'Università di Yale, durato dodici anni e coinvolgendo quasi 16.000 partecipanti, ha analizzato il legame tra le convinzioni sulla vecchiaia e il modo in cui le persone invecchiano. I risultati indicano che chi ha un atteggiamento positivo nei confronti dell’età avanzata tende a vivere meglio e a mantenere una migliore qualità di vita nel tempo.

Quasi nessuno, arrivati a una certa età, si aspetta di migliorare. I medici non se lo aspettano, i pazienti ancora meno. Qualcosa nel modo in cui si parla dell'invecchiamento - nei giornali, in famiglia, dal medico - ha fissato un'idea abbastanza precisa: dopo i sessantacinque anni il corpo rallenta, la mente si appanna, e il meglio che si può fare è contenere i danni. Uno studio appena pubblicato dalla Yale University sulla rivista Geriatrics dice che questa idea è sbagliata per molte persone e suggerisce qualcosa di più sottile: credere al declino può contribuire a produrlo. Becca R. Levy, docente alla Yale School of Public Health e al dipartimento di Psicologia, e Martin D. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi ha un'idea positiva della vecchiaia tende a invecchiare meglio

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