Milionario 81 anni | chi è il re della cosmesi Lauder l' amico che ha messo in testa a Trump l' idea di acquistare la Groenlandia
Emanuel Lauder, 81 anni, noto come il “re della cosmesi” e presidente del Congresso Ebraico Mondiale, ha recentemente avviato investimenti in Groenlandia. Imprenditore di successo e finanziatore di campagne politiche, tra cui quella di Donald Trump, Lauder ha suscitato interesse per le sue iniziative e le sue suggestioni riguardo a possibili acquisizioni territoriali. La sua figura si inserisce nel panorama delle personalità influenti che operano nel settore degli investimenti e della politica internazionale.
Secondo «Politiken», il milionario imprenditore e presidente del Congresso Ebraico Mondiale, già finanziatore della campagna elettorale di Trump, ha lanciato di recente una serie di investimenti in Groenlandia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
