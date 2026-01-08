Milionario 81 anni | chi è il re della cosmesi Lauder l' amico che ha messo in testa a Trump l' idea di acquistare la Groenlandia

Emanuel Lauder, 81 anni, noto come il “re della cosmesi” e presidente del Congresso Ebraico Mondiale, ha recentemente avviato investimenti in Groenlandia. Imprenditore di successo e finanziatore di campagne politiche, tra cui quella di Donald Trump, Lauder ha suscitato interesse per le sue iniziative e le sue suggestioni riguardo a possibili acquisizioni territoriali. La sua figura si inserisce nel panorama delle personalità influenti che operano nel settore degli investimenti e della politica internazionale.

