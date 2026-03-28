Suki Waterhouse è una modella e attrice britannica, nota per aver lavorato con vari marchi di moda e aver partecipato a produzioni cinematografiche. La sua relazione pubblica con Robert Pattinson è iniziata nel 2018, dopo alcune apparizioni pubbliche insieme. Prima di questa relazione, Waterhouse aveva già intrapreso una carriera nel settore della moda, diventando una figura riconosciuta nel mondo dello spettacolo.

Nell’estate del 2009, Robert Pattinson inizia una relazione con Kristen Stewart, mantenuta inizialmente privata nonostante l’attenzione dei media. Nel 2012 la relazione diventa ufficiale dopo uno scandalo che ha coinvolto la Stewart e il regista Rupert Sanders, seguito poi da scuse pubbliche. I due si riconciliarono nello stesso anno, ma si lasciarono definitivamente nel 2013. Successivamente, Pattinson intraprende una relazione con FKA Twigs dal 2014 al 2017. Dal 2018 Robert Pattinson è legato a Suki Waterhouse. Da quest’ultima, riceve il dono più grande e prezioso che esista al mondo: nel 2024 nasce la sua prima figlia. La prima apparizione ufficiale in pubblico è arrivata infatti solo al Met Gala 2023 e le dichiarazioni dove parlano del loro amore si contano sulle dita di una mano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Robert Pattinson, Suki Waterhouse e cosa fa nella vita

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