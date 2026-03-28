Mercedesz Henger e il suo fidanzato, Alessio Salata, hanno mantenuto la loro relazione lontano dai media. La coppia si è conosciuta diverse anni fa e, nel corso del tempo, ha deciso di affrontare insieme anche il percorso verso la genitorialità. Alessio Salata svolge un’attività nel settore privato, ma non sono stati diffusi dettagli specifici sulla sua professione.

La storia tra Mercedesz Henger e il fidanzato Alessio Salata è cresciuta lontano dai riflettori, anno dopo anno, diventando sempre più importante, tanto da arrivare alla scelta di diventare genitori. Particolarmente riservato, Alessio non ha mai rilasciato interviste e su Instagram non è particolarmente attivo. Del fidanzato di Mercedesz Henger sappiamo solamente che ha una grande passione per i tatuaggi e che ha lavorato in passato nel mondo del calcio. Ha infatti giocato nelle giovanili del Genoa con calciatore professionista. In seguito ha cambiato professione, diventando esperto nel settore dei servizi immobiliari. La storia d’amore con la figlia di Eva Henger è iniziata nel 2024 ed è diventata da subito importantissima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il fidanzato di Mercedesz Henger, Alessio Salata e cosa fa nella vita?

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