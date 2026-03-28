La principessa di Monaco ha indossato un completo bianco durante l’arrivo di Papa Leone XIV nel Principato. Anche altre persone presenti hanno rispettato le norme di protocollo previste per questa visita ufficiale. L’evento si è svolto nel rispetto delle consuetudini istituzionali, con la partecipazione di diversi rappresentanti e figure di rilievo.

Charlène di Monaco ha esibito il suo «privilège du blanc» per accogliere il Santo Padre nella visita lampo nel microstato, la prima in Europa occidentale dalla sua elezione e la prima in epoca contemporanea. L'ultimo papa a passare in quella terra fu Paolo III nel 1538 quando il signore di Monaco era Onorato I. Il Principato è più conosciuto per il lusso esibito, per il Casinò, per appuntamenti mondani come il Ballo della Rosa o sportivi come il Gran Premio di Formula 1. Tuttavia il paese, che non arriva a 40mila abitanti, ha una dimensione spirituale cara al Vaticano dal momento che è l'ultimo in Europa ad avere il cattolicesimo come religione di stato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlène di Monaco sfoggia il suo «privilegio del bianco» per accogliere Papa Leone XIV in visita apostolica nel Principato

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