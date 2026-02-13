Av Na-Ba Ferrante | Tavolo al Mit su riconversione binario dismesso a Casalnuovo

Il sindaco di Casalnuovo, Ferrante, ha annunciato che il Comune ha richiesto un incontro al Mit per discutere della riconversione di un binario dismesso. La decisione nasce dalla proposta di trasformare quella tratta, situata in località Salice, in un nuovo nodo di interscambio tra ferro e gomma. Questa iniziativa punta a migliorare i collegamenti e a creare un collegamento più efficiente con la futura linea alta velocità Napoli-Cancello, rispondendo alle esigenze di mobilità della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti "Il Comune di Casalnuovo (Na), nell'ambito di una richiesta di realizzazione di un nuovo nodo di interscambio in località Salice sulla futura linea alta velocità alta capacità Napoli-Cancello, ha proposto di riconvertire il tratto ferroviario dismesso in una viabilità ferrogomma". Lo ha detto il Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, rispondendo a un'interrogazione della deputata Carmela Auriemma in Aula alla Camera dei Deputati. "Per questo – aggiunge Ferrante a margine – convocherò un tavolo tecnico presso il Mit con Rfi e gli enti coinvolti per individuare soluzioni alternative di riqualificazione e rigenerazione urbana, quali tranvie o nuovi collegamenti ciclabili, relative ai tratti della rete ferroviaria regionale campana destinati alla dismissione in conseguenza dell'attivazione della linea AVAC Napoli–Bari".