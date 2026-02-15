Av Ac Na-Ba attivato raddoppio Cancello-Frasso Telesino | traguardo decisivo

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato che è stato attivato il raddoppio della tratta AvAc Na-Ba tra Cancello e Frasso Telesino. Questo intervento permette di aumentare i treni in circolazione e ridurre i tempi di viaggio. La modifica si traduce in un miglioramento concreto per i pendolari e i viaggiatori che usano questa linea ogni giorno. La nuova infrastruttura rappresenta un passo avanti importante verso l’alta velocità tra Napoli e Bari.

"L'attivazione del secondo binario della linea Cancello – Frasso Telesino è il primo tassello dell'alta velocità Napoli – Bari. Dopo la messa in esercizio del primo binario, avvenuta lo scorso settembre, il raddoppio della tratta rappresenta un traguardo decisivo per la realizzazione di un'infrastruttura strategica per il Sud e per tutto il Paese. Contestualmente viene riattivata anche la linea storica, interrotta per i lavori propedeutici all'alta velocità, consentendo la ripresa dei collegamenti ferroviari tra Napoli, Cancello, Caserta e Foggia". Lo afferma il Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia.