Da una cena a un gruppo affiatato con divise e gadget Ecco come è nato il sodalizio goliardico de ‘I Cretini’

Una sera di dicembre di circa dieci anni fa, Fabio decise quasi per gioco di radunare in una chat tutti i suoi amici e conoscenti. Quella sera, tra battute e risate, nacque il gruppo dei ‘Cretini’, un sodalizio goliardico che ancora oggi si ritrova regolarmente. Da allora, una cena tra amici, divise e gadget hanno cementato il legame tra i membri, che si definiscono un gruppo affiatato nato dal semplice desiderio di divertirsi insieme.

Una sera di dicembre di circa dieci anni fa a Bagnacavallo Fabio decise quasi per gioco di ‘radunare’ in una chat tutti i suoi conoscenti. Seguì una cena che sancì di fatto la nascita di un insolito, esilarante e affiatato sodalizio, denominato ‘ I Cretini ’. "In effetti – spiega lo stesso Fabio, attuale presidente dei ‘Cretini’ – tutto ha avuto inizio una decina di anni fa quando pensai di contattare non solo diversi miei amici storici di Bagnacavallo, ma anche colleghi di lavoro ed ex compagni di classe. Tutti accomunati da una sola cosa, ossia l’essere cretini. Cretini inteso nel senso di divertirsi, trascorrendo tutti assieme delle piacevolissime serate attorno a un tavolo, ovviamente non disdegnando di ‘sparare’ cavolate di ogni genere, senza mai prendersi troppo sul serio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da una cena a un gruppo affiatato con divise e gadget. Ecco come è nato il sodalizio goliardico de ‘I Cretini’ Approfondimenti su Bagnacavallo Fabio “A cena con i cretini”: al via la rassegna teatrale Neo Spettacolo 'La cena dei cretini' La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bagnacavallo Fabio Argomenti discussi: Cena di San Valentino; San Valentino al Bistrot al 2, il piacere di una cena romantica da ricordare; Cena e colesterolo alto: gli errori da evitare a tavola; Da una cena a un gruppo affiatato con divise e gadget. Ecco come è nato il sodalizio goliardico de ‘I Cretini’. Da una cena a un gruppo affiatato con divise e gadget. Ecco come è nato il sodalizio goliardico de ‘I Cretini’Una sera di dicembre di circa dieci anni fa a Bagnacavallo Fabio decise quasi per gioco di ‘radunare’ in una chat tutti i suoi conoscenti. Seguì una cena che sancì di fatto la nascita di un insolito, ... ilrestodelcarlino.it San Valentino a Villa Crisanti, cena a coppia per una notte da 2.450 euro: «Mantenere le dimore storiche costa»L’amore non ha prezzo. Celebrarlo sì. Soprattutto in vista di San Valentino. Cene a lume di candela, weekend romantici e regali preziosi come se piovessero, ma chi cerca un’esperienza inedita, ... corrieredelveneto.corriere.it Gabbia Dischi. Lady Gaga · That's Entertainment. Perché guardare "La Cena dei Cretini" L'Arte della Gaffe: È il capolavoro assoluto della comicità involontaria. Se pensi di aver fatto una figuraccia oggi, guarda Pignon e ti sentirai un genio. Ritmo Inarre facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.