Moviola Inter Lecce CDS durissimo con Maresca | Ha perso lo smalto voto…

L’arbitraggio di Fabio Maresca in Inter-Lecce è stato al centro di critiche, con il Corriere dello Sport che ha espresso giudizi severi sulla sua direzione di gara. La moviola analizza le decisioni prese durante il match, evidenziando eventuali errori e punti controversi. Un esame accurato delle azioni arbitrali, volto a offrire una valutazione obiettiva e dettagliata, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità dell’arbitro.

Moviola Inter Lecce. La direzione di gara di Fabio Maresca in Inter-Lecce non ha convinto il Corriere dello Sport, che ha assegnato all’arbitro campano un voto decisamente insufficiente. Secondo il quotidiano romano, quella di San Siro doveva essere una partita utile per rilanciare Maresca su un palcoscenico di livello medio-alto, ma l’occasione è stata mancata, con una gestione complessiva giudicata poco lucida nei momenti chiave dell’incontro. Nel mirino finiscono soprattutto alcune decisioni tecniche e disciplinari. Il Corriere parla di una prova opaca, sottolineando come l’arbitro abbia dato l’impressione di aver “ perso lo smalto “, arrivando a commettere errori di lettura importanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Moviola Inter Lecce, Maresca viene salvato dal VAR: ecco i voti all’arbitro dei principali quotidiani sportivi Leggi anche: Moviola Inter Lecce, Maresca bocciato dai quotidiani: caos rigori e simulazioni, il Var evita il peggio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. CdS - Chivu punta su Darmian e spera nel mercato: si aspetta un aiuto dal club. In arrivo Mlacic: superata la concorrenza di Barça e OM; Inter-Napoli, gara top di Doveri macchiata da un errore chiaro: la moviola – CdS; Moviola CdS - Doveri 6: gara top macchiata da un errore chiaro. E su Juan Jesus...; Manca un rigore al Napoli? Moviola Cds: Dubbi su contatto con McTominay. Moviola di Inter Lecce/ Proteste nerazzurre per il rigore revocato e uno non dato (15 gennaio 2026) - La moviola di Inter Lecce segue i due rigori chiesti dai nerazzurri che avrebbero potuto sbloccare prima il risultato ... ilsussidiario.net

