Higuain fa pace con il Napoli | ecco cosa ha fatto

Gonzalo Higuain ha deciso di riavvicinarsi al Napoli dopo anni di distanza, spinto dalla voglia di ricostruire rapporti interrotti. La sua scelta nasce dalla volontà di recuperare un legame che si era raffreddato a causa di incomprensioni passate. Recentemente, l’attaccante ha partecipato a un evento benefico nel capoluogo campano, mostrando apertura e disponibilità. Questa mossa ha riacceso l’attenzione sulla sua figura e sul suo rapporto con i tifosi.

Negli ultimi tempi si è tornato a parlare di Gonzalo Higuain, uno degli attaccanti più forti passati per il Napoli negli ultimi anni. Il suo nome, in città, divide ancora i tifosi. C'è chi ricorda i suoi gol decisivi e chi non ha mai dimenticato il suo addio con amarezza Higuain arrivò al Napoli nel 2013 e in poco tempo conquistò tutti. Segnava con grande facilità e trascinava la squadra con prestazioni di alto livello. Il momento più bello fu la stagione dei 36 gol in campionato, un record storico che fece sognare i tifosi azzurri. Sembrava l'inizio di un ciclo importante. Poi, nell'estate del 2016, la scelta di trasferirsi alla Juventus cambiò tutto.

HIGUAÍN vs EVERYONE | Napoli 0-1 Juventus | Throwback SERIE A 2017/18