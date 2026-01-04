PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA 3-1 | Lautaro come Higuain Barella grossolano Ravaglia evita un passivo più pesante

Analisi della partita tra Inter e Bologna, valida per la 18ª giornata di Serie A. L’Inter ottiene la quinta vittoria consecutiva, tornando in testa alla classifica. Nel match, Lautaro Martínez si distingue come Higuain, mentre Barella si distingue per alcune sbavature. Ravaglia si conferma protagonista, evitando un risultato più pesante. Di seguito i voti, i top e i flop del confronto, analizzati con obiettività e chiarezza.

Voti, top e flop del match valevole per la 18esima giornata di Serie A L’ Inter ingrana la quinta (vittoria consecutiva) e torna in vetta alla classifica di Serie A. La squadra di Chivu domina il Bologna di Italiano: a segno Zielinski, Thuram e Lautaro Martinez. A sette dal novantesimo il gol della bandiera di Castro. Lautaro top, Barella e Cambiaghi flop: le pagelle di Inter-Bologna (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Inter-Bologna. INTER Sommer 5,5 Bisseck 7 Akanji 6,5 Bastoni 6,5 – Dal 75? Carlos Augusto s.v. Luis Henrique 6 FLOP Barella 5,5 – Si sbatte tanto come al solito, ma sul piano tecnico commette troppi errori grossolani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA 3-1: Lautaro come Higuain, Barella grossolano. Ravaglia evita un passivo più pesante Leggi anche: Pagelle Real Madrid Juve Primavera Youth League: Huli evita un passivo più pesante, Finocchiaro ci prova ma non basta VOTI Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro, un altro gol pesante. Luis Henrique si sveglia tardi, Djimsiti horror La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bologna-Sassuolo 1-1, pagelle e tabellino: Fabbian non basta, Muharemovic ferma ancora Italiano; Lautaro famelico: l'Inter espugna Bergamo 1-0 e torna in vetta; Djimsiti sbaglia, Lautaro no: l'Inter vince 1-0 contro l'Atalanta; Serie A, Parma-Fiorentina 1-0: Sorensen inguaia nuovamente i viola. Pagelle LIVE Inter-Bologna: voti e giudizi - LAUTARO MARTINEZ 7 – Ravaglia gli para praticamente tutto, quindi si trasforma in uomo assist per il gol di Zielinski. passioneinter.com

