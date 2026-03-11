Cau di Podenzano chiuso dal 16 marzo per interventi edilizi

Dal 16 marzo il Centro di assistenza e urgenza di Podenzano, situato nella Casa della Comunità in via Dante Alighieri, resterà chiuso temporaneamente. La chiusura riguarda sia i servizi del Cau sia quelli della continuità assistenziale, che non saranno accessibili fino al completamento degli interventi edilizi previsti, necessari per migliorare gli spazi e le strutture dell’edificio.