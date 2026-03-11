Cau di Podenzano chiuso dal 16 marzo per interventi edilizi
Dal 16 marzo il Centro di assistenza e urgenza di Podenzano, situato nella Casa della Comunità in via Dante Alighieri, resterà chiuso temporaneamente. La chiusura riguarda sia i servizi del Cau sia quelli della continuità assistenziale, che non saranno accessibili fino al completamento degli interventi edilizi previsti, necessari per migliorare gli spazi e le strutture dell’edificio.
I servizi del Cau (Centro di assistenza e urgenza) e della continuità assistenziale di Podenzano, situati all'interno della Casa della Comunità (via Dante Alighieri 18-20), da lunedì 16 marzo resteranno temporaneamente chiusi per consentire l'esecuzione di interventi edilizi necessari per.
