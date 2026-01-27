Assemblea degli esterni della DC | la due giorni ad Avellino

L’assemblea degli esterni della Democrazia Cristiana si terrà ad Avellino il 27 e 28 marzo. L’evento, previsto per fine marzo, sarà presentato giovedì 29 gennaio nella sala stampa della Camera dei Deputati. Questa iniziativa mira a coinvolgere i membri esterni del partito, favorendo il confronto e la partecipazione nel contesto politico locale e nazionale.

Giovedì 29 Gennaio alle ore 10 nella sala stampa della Camera dei Deputati sarà presentata alla stampa la " assemblea degli esterni" della Democrazia Cristiana, convocata per i prossimi 2728 marzo, ad Avellino. In quella data la 'Dc con Rotondi' ha convocato una 'assemblea degli esterni' della Dc, sul modello di quella convocata da Flaminio Piccoli nel 1980, e che segnò l'apertura del partito al contributo di idee e pensiero di intellettuali, imprenditori, attori pubblici esterni e spesso distanti dalla Democrazia Cristiana. «Anche oggi viviamo uno snodo simile: allora si trattava di salvare l'esperienza della Dc, oggi – semmai – di riproporla in forme nuove.

