Melillo all’assemblea di Avellino | Dialogo e attualità del cattolicesimo politico

Il Prof. Melillo parteciperà a un’assemblea che si svolgerà ad Avellino nei giorni 27 e 28 marzo. L’evento è promosso dal presidente dell’organizzazione responsabile. La discussione si concentrerà sull’attualità del cattolicesimo politico e sul ruolo del dialogo in questo ambito. L’assemblea coinvolge vari relatori e partecipanti provenienti da diverse aree dell’associazionismo e della politica.

Il Prof. Melillo parteciperà all’assemblea promossa dal Presidente, On. Gianfranco Rotondi, che avrà luogo ad Avellino il 27 ed il 28 marzo.Un confronto dedicato all’attualità del cattolicesimo politico. «Sembra utile leggere il rapporto tra “ordine politico” ed “ordine giuridico” e, quindi, il Magistero di Papa Francesco.Un tema che rammenta la presunta “letteratura della crisi”, che compare quando la “politica” cerca la sua identità.Una dimensione su cui, recentemente, si è soffermata anche Giorgia Meloni. Mi piace evidenziare quindi, in questa circostanza, una lettura di Felice Battaglia che, per delineare la visione del suo Maestro, lo... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Melillo all’assemblea di Avellino: "Dialogo e attualità del cattolicesimo politico" Articoli correlati Cazzullo a Pietrastornina: San Francesco, identità italiana e il dialogo tra storia e attualità.Pietrastornina accoglie Aldo Cazzullo per celebrare San Francesco: un viaggio nelle radici dell’identità italiana Il piccolo comune di... Il Pd avvia nuova fase del dialogo con cittadini: ascolto diffuso in programma per rilanciare confronto politicoIl 22 febbraio alle ore 10 in punto, sotto il cielo grigio di febbraio ma con il sole che filtra tra le nuvole, piazza del mercato di Salvaterra, a... Tutti gli aggiornamenti su Melillo all'assemblea di Avellino... Discussioni sull' argomento Leone Melillo: La Politica con la maiuscola!; Sciuker Frames, aggiornati organi di controllo e governance: nuovo revisore e conferma di Matet. Leone Melillo: La politica con la maiuscola!Il docente campano parteciperà all’assemblea promossa dal deputato Gianfranco Rotondi ad Avellino ... msn.com Leone Melillo: Vittorio Emanuele reloaded per leggere referendum sulla giustiziaMecoledì 11 marzo evento formativo a Napoli ... msn.com Leone Melillo: "La Politica con la maiuscola!" #Avellino - facebook.com facebook