Barbie | tutto quello che c’è da sapere sul film

Scopri tutto sul film Barbie, in onda questa sera su Canale 5 alle 21:30. Diretto da Greta Gerwig e uscito nel 2023, il film offre una proposta originale e coinvolgente. In questa guida troverai informazioni sulla trama, il cast e i dettagli per seguire la programmazione. Un’occasione per approfondire un titolo che ha riscosso grande interesse nel pubblico e nella critica.

Barbie: trama, cast e streaming del film su Canale 5. Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Barbie, film del 2023 diretto da Greta Gerwig. La pellicola ha come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, ed è il primo adattamento cinematografico in live action dell'omonima fashion doll della Mattel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Barbie stereotipo e una vasta gamma di altre Barbie vivono a Barbieland, una società ginarchica in cui tutte le donne sono sicure di sé, autonome e di successo. I Ken trascorrono tutte le loro giornate impegnandosi in attività ricreative in spiaggia, mentre le Barbie ricoprono tutte le posizioni lavorative importanti, come mediche, avvocatesse e politiche.

