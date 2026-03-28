Il regista ha parlato a Movieplayer del suo primo film, affrontando il tema della solitudine. Ha descritto il mondo in cui si svolge la storia come un ambiente “sporco” e incentrato sulla sopravvivenza. Ha anche fatto riferimento alla sua opera intitolata “la tenerezza della disperazione”, collegandola alla visione personale del suo lavoro.

Il regista racconta a Movieplayer il suo esordio, partendo dal concetto di solitudine. E spiega: "Viviamo in un mondo sporco, dove conta solo la sopravvivenza". Un racconto disperato, verace, che non rinuncia a una certa tenerezza. Un racconto che affonda le mani nella notte e nella materia vivissima della strada, recuperando una dimensione che il cinema italiano aveva in parte perso. Il paragone con il cinema di Claudio Caligari non intimorisce Davide Angiuli, e anzi lo rivendica con una certa emozione parlando del suo Cattiva Strada: "Mi sono imposto di raccontare qualcosa che fosse assolutamente vero, autentico e forte di questo ho deciso di ambientare il racconto in un ambiente che conosco, che vivo tuttora", spiega Angiuli a Movieplayer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cattiva strada e "la tenerezza della disperazione" secondo Davide Angiuli

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