Cattiva Strada opera prima di Davide Angiuli | dal 26 marzo al cinema con Notorious Pictures Online la prima clip esclusiva

Dal 26 marzo arriverà nelle sale italiane il film “Cattiva Strada”, opera prima di Davide Angiuli e distribuito da Notorious Pictures. La pellicola viene presentata come un debutto cinematografico e sarà disponibile nelle sale a partire dalla fine di marzo. È stata resa pubblica online anche una prima clip esclusiva del film.

Arriverà dal 26 marzo 2026 nelle sale italiane “Cattiva Strada”, opera prima di Davide Angiuli, distribuita da Notorious Pictures. Un racconto di formazione intenso e nervoso, ambientato nella periferia di Bari, dove il senso di appartenenza diventa una spinta tanto necessaria quanto pericolosa, capace di determinare il destino e le scelte dei protagonisti. Ad affiancare la notizia dell’uscita in sala è stata svelata anche la prima clip esclusiva, disponibile su YouTube. Nel cast spiccano Malich Cissè e Giulio Beranek, interpreti di una relazione magnetica e ambigua, in bilico tra bisogno di protezione e deriva. Il film segue Donato (Malich Cissè), un ragazzo costretto a diventare adulto troppo presto mentre si prende cura della nonna malata di Alzheimer. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Cattiva Strada”, opera prima di Davide Angiuli: dal 26 marzo al cinema con Notorious Pictures. Online la prima clip esclusiva Dal 26 marzo al cinema “La bambina di Chernobyl” opera prima di Massimo NardinDal 26 marzo in sala La bambina di Chernobyl opera prima di Massimo Nardin con Vincenzo Pirrotta e Yeva Sai Prodotto da Cine1 Italia e distribuito da... Dal 26 marzo al cinema La bambina di Chernobyl: memoria, segreti e rinascita nell’opera prima di Massimo NardinArriva nelle sale dal 26 marzo, distribuito da White Lion, La bambina di Chernobyl, opera prima diretta da Massimo Nardin e interpretata da Vincenzo... Contenuti utili per approfondire Cattiva Strada. Discussioni sull' argomento ‘Cattiva strada’ in sala dal 26 marzo; Cattiva strada: l’esordio di Davide Angiuli tra la criminalità barese e i legami di sangue; DAL 26 MARZO AL CINEMA CON NOTORIOUS PICTURES CATTIVA STRADA DI DAVIDE ANGIULI CON MALICH CISSÈ E GIULIO BERANECK. Antonio Parente. . Cattiva Strada é l’opera prima di Davide Angiuli. Un film potentissimo con straordinari interpreti come @giulioberanek e @malikcisse5 @apuliafilmcommission @ozfilmsrl @notorious_pictures dal 26 marzo al cinema! Sit capìt o nò - facebook.com facebook