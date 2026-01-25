Davide Borgione muore in bici dopo la discoteca a 19 anni | l’ombra del pirata della strada a Torino

La notte del 23 gennaio, a Torino, si è verificato un tragico incidente in cui Davide Borgione, 19 anni, è stato investito da un’auto mentre tornava a casa dopo una serata in discoteca. L’incidente si è verificato in zona San Salvario, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale e la presenza di pirati della strada. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Davide in un momento di grande dolore.

Davide Borgione è stato investito da un’auto mentre tornava a casa. È una notte come tante a Torino, ma all’alba del 24 gennaio San Salvario si sveglia con una morte che pesa come un macigno. Davide Borgione, 19 anni, torinese, viene trovato agonizzante all’incrocio tra corso Marconi e via Nizza, accanto a una bicicletta a pedalata assistita. Stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca, senza casco, quando qualcosa – o qualcuno – lo ha scaraventato sull’asfalto. Secondo quanto riportato dall’edizione torinese de La Stampa, un’auto lo avrebbe urtato mentre pedalava, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Tragico incidente a Torino, Davide Borgione agonizzante in strada muore a 19 anni: "Investito da un'auto ripresa dalle telecamere"Un tragico incidente si è verificato a Torino, dove Davide Borgione, 19 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto, come mostrano le immagini delle telecamere.

