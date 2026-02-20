Formigine | da lunedì lavori di rinnovo della rete idrica a Colombaro
Lunedì 23 febbraio, HERAcquaModena avvia lavori di rinnovo della rete idrica a Colombaro, nel comune di Formigine. L’intervento mira a sostituire le vecchie tubature per ridurre le perdite e migliorare la qualità dell’acqua distribuita. Durante i lavori, alcune zone potrebbero essere interessate da interruzioni temporanee del servizio. La manutenzione fa parte di un piano più ampio di interventi per rafforzare e aggiornare le infrastrutture idriche della zona. Le autorità comunali invitano i residenti a pianificare eventuali disagi.
Il cantiere, per la posa di una nuova condotta, interesserà le vie Caduti in Guerra, Maestri del Lavoro, Taglio, Montagnani, Grizzaga e Secchia Per permettere l’esecuzione dei lavori, che dureranno circa quattro mesi per un investimento stimato di 120.000 euro a carico di HERAcquaModena, saranno necessarie, in accordo con l’amministrazione comunale, modifiche alla viabilità opportunamente segnalate. Sarà sempre garantito l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso. Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; nel caso in cui dovessero verificarsi interruzioni protratte nel tempo, gli utenti saranno puntualmente avvisati.🔗 Leggi su Modenatoday.it
