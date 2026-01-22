I tifosi dell' Everton sognano il ritorno di Romelu Lukaku

I tifosi dell’Everton sperano nel ritorno di Romelu Lukaku, attaccante che ha lasciato un ricordo positivo nel club. Con la maglia dei Toffees, il belga ha disputato quattro stagioni significative tra il 2013 e il 2017, contribuendo in modo importante alle prestazioni della squadra. La possibilità di rivederlo in maglia Everton alimenta discussioni tra i sostenitori, desiderosi di rivivere quei momenti di successo.

Sono ore caldissime per il calciomercato del Napoli. Il club azzurro, che resta con la spada di Damocle sul capo del 'saldo zero', deve prima completare operazioni in uscita per poi farne in entrata. Il più vicino a lasciare la squadra partenopea è Noa Lang, che sembrerebbe ormai destinato al Galatasaray. Per la sua sostituzione nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome del brasiliano Giovane, attualmente in forza al Verona, con la pista Maldini sempre in piedi.

