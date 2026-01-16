Romelu Lukaku calvario infinito | quando è previsto il rientro in campo dell’attaccante

Romelu Lukaku, attaccante del calcio italiano, sta affrontando un lungo percorso di recupero dopo l’infortunio subito nel ritiro precampionato. La sua assenza influisce sulle strategie della squadra e sulla continuità delle prestazioni. Attualmente, non è ancora definito un calendario preciso per il suo rientro in campo, ma i tempi di recupero saranno determinanti per il proseguo della stagione.

Il terribile infortunio rimediato da Romelu Lukaku nello scorso ritiro precampionato continua a pesare come un macigno sulla sua stagione e sulle ambizioni della squadra. L'attaccante belga si era fermato durante la preparazione estiva, in un momento cruciale per mettere minuti nelle gambe e trovare l'intesa con i compagni. Fin da subito l'entità del problema era apparsa seria, ma lo staff medico aveva lasciato filtrare un cauto ottimismo sui tempi di recupero. L'obiettivo dichiarato era quello di rivederlo in campo entro metà dicembre, giusto in tempo per dare una mano nella fase più intensa della stagione.

