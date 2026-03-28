Caso Epstein Bank of America accetta di pagare 72,5 milioni per risolvere la causa legale su di lui

La Bank of America ha deciso di pagare 72,5 milioni di dollari per risolvere una causa legale legata alle vittime di Jeffrey Epstein. La class action, avviata contro la banca, si riferisce a presunte responsabilità nel contesto delle attività di Epstein. La decisione di scendere a patti arriva dopo che la causa è stata portata avanti dalle vittime.

La class action intentata dalle vittime di Jeffrey Epstein contro Bank of America ha infine spinto l'istituto di credito a trovare un accordo per chiudere la vicenda. La mobilitazione è partita lo scorso 15 ottobre, dopo che una delle presunte vittime, con lo pseudonimo di Jane Doe, ha depositato una causa presso il tribunale federale di Manhattan. Bank of America è stata accusata di aver permesso a Epstein e ai suoi associati di utilizzare conti correnti per finanziare e gestire le sue attività illecite nel periodo di tempo che intercorre tra il 2011 e il 2019. Non solo. Sempre secondo le accuse, l'istituto avrebbe ignorato molti segnali che avrebbero ampiamente dimostrato che certe transazioni erano sospette. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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