I carabinieri stanno effettuando controlli a Napoli e provincia su ristoranti, pescherie e mercatini, concentrandosi sulla filiera dei frutti di mare. Le ispezioni sono state avviate dal comandante Cisternino in seguito all’emergenza epidemiologica legata all’epatite A. Le operazioni riguardano punti vendita e attività di ristorazione per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Ristoranti, pescherie e mercatini con vendita di prodotti privi di tracciabilità: sono questi i principali obiettivi dei controlli scattati nei giorni scorsi da parte del Nas di Napoli, coordinati dal comandante Alessandro Cisternino, in risposta all'aumento dei casi di epatite A e dei ricoveri registrati all'ospedale Cotugno. Le ispezioni, precedute da una mappatura capillare del territorio, si concentrano sui punti di distribuzione di frutti di mare e sushi tra Napoli e provincia e sono state concordate con l'unità operativa di prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Regione Campania. I campioni prelevati saranno sottoposti ad analisi presso l'Istituto Zooprofilattico di Portici. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Epatite A a Napoli: i Nas setacciano ristoranti, pescherie e mercatini

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