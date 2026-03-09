L’Italia si colloca al 21° posto nell’Ue nel Cashless Society Index 2026, con 181 transazioni digitali pro capite. Nonostante il transato totale superi i 500 miliardi di euro quest’anno, il Paese si mantiene sotto la media europea e si colloca al 31° posto a livello globale. La classifica valuta l’uso dei pagamenti digitali nel nostro Paese rispetto ad altri Stati.

Pur con un transato che supererà quest’anno i 500 miliardi di euro, l’Italia è ancora sotto la media europea: è 21ª nel Cashless Society Index 2026 e 31ª al mondo per Cash Intensity, con un uso del contante ancora superiore alla media europea. Questa è la classifica che emerge dal rapporto 2026 della Community Cashless Society di Teha Group. Nel 2025 il transato cashless in Italia ha triplicato il proprio valore rispetto al 2015 e attestandosi al 26,6% del Pil, un risultato che consolida la crescita dei pagamenti digitali nel Paese e ne conferma il ruolo di infrastruttura economica abilitante. Tuttavia, l’espansione del cashless, sostenuta... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Cashless Index, Italia al 21° posto nell’Ue con 181 transazioni digitali pro capite

Articoli correlati

I numeri premiano l’Italia: aumenta il potere di acquisto pro-capite. Meloni sorrideIl risultato è frutto della combinazione di più fattori, a partire dall’aumento del numero degli occupanti, con un recupero graduale dei salari reali...

Leggi anche: Lecco tra le province più ricche d'Italia: il Pil pro capite supera i 38mila euro

Altri aggiornamenti su Cashless Index

Cashless Index, Italia al 21° posto nell’Ue con 181 transazioni digitali pro capiteNonostante una crescita triplicata in dieci anni, l’Italia resta sotto la media europea nei pagamenti digitali, con un uso del contante ancora elevato e ampi margini di sviluppo ... ilsole24ore.com

L’Italia si conferma uno dei Paesi più dipendenti dal contante al mondo: i dati della Tavola Rotonda della Community Cashless SocietySi sono chiusi, a Villa D’Este a Cernobbio, i lavori della Tavola Rotonda della Community Cashless Society Si sono chiusi, a Villa D’Este a Cernobbio, i lavori della Tavola Rotonda della Community ... leggo.it