No secco salta il colpo in casa Milan | niente Casemiro

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che il Milan non avrebbe intenzione di investire sul centrocampista del Manchester United, Casemiro, in vista della prossima sessione di mercato. Il giocatore, il cui contratto con i Red Devils scade in estate, era stato accostato ai rossoneri, ma al momento non ci sono trattative in corso.

Nelle scorse ore il nome di Casemiro è stato accostato al Milan con il centrocampista del Manchester United pronto a salutare la squadra inglese in estate alla scadenza del contratto. Stando a quanto affermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube, il profilo di Casemiro non sarebbe accostabile ai rossoneri: “Mi smentiscono che possa essere un obiettivo concreto per il Milan. I rossoneri stanno cercando altri profili per il proprio mercato e in questo momento non appare percorribile questa pista”. Appare quindi essersi spento sul nascere l’ipotesi Casemiro per i rossoneri con il club che, probabilmente, cercherà calciatori più giovani per rinforzare il proprio reparto arretrato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Milan, sospiro di sollievo per Leao: niente lesione, ma salta il Sassuolo. Obiettivo SupercoppaIl Milan vince in rimonta a Torino e ritrova il primato in classifica, ma la serata dell’Olimpico Grande Torino ha lasciato anche un’ombra pesante.

Leggi anche: Milan-Como, niente Perth: salta la partita in Australia

